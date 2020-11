Grande Fratello Vip e l’eliminazione di Guenda Goria: la teoria che spopola sul web (Di lunedì 2 novembre 2020) La eliminazione di Guenda Goria ha lasciato molti perplessi. Sia tra i concorrenti che tra i followers, non se lo sarebbero mai aspettato. Per questo ora ci sono diverse posizioni che spopolano sul web, scatenando non poche polemiche Da alcune settimane ormai la concorrente Guenda Goria era una delle preferite dai telespettatori appassionati del Grande … L'articolo Grande Fratello Vip e l’eliminazione di Guenda Goria: la teoria che spopola sul web proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 2 novembre 2020) La eliminazione diha lasciato molti perplessi. Sia tra i concorrenti che tra i followers, non se lo sarebbero mai aspettato. Per questo ora ci sono diverse posizioni cheno sul web, scatenando non poche polemiche Da alcune settimane ormai la concorrenteera una delle preferite dai telespettatori appassionati del… L'articoloVip e l’eliminazione di: lachesul web proviene da Leggilo.org.

