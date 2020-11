Grande Fratello Vip, bacio saffico tra due inquiline della casa (i video) (Di lunedì 2 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip è scattato il bacio tra due donne all’interno della casa. Tutti ci aspettavamo il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli (che comunque nonostante sia stato negato più volte da parte della ex moglie di Flavio Briatore c’è già stato) e, invece, è arrivato inaspettatamente da parte di due inquiline. Mentre fuori dalla casa di Cinecittà siamo costretti a stare a un metro di distanza, anche dalle persone a cui vogliamo bene, senza poterle toccare e abbracciare a causa del Covid-19, all’interno del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, invece, ci si può scambiare un bacio e un ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 2 novembre 2020) AlVip è scattato iltra due donne all’interno. Tutti ci aspettavamo iltra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli (che comunque nonostante sia stato negato più volte da parteex moglie di Flavio Briatore c’è già stato) e, invece, è arrivato inaspettatamente da parte di due. Mentre fuori dalladi Cinecittà siamo costretti a stare a un metro di distanza, anche dalle persone a cui vogliamo bene, senza poterle toccare e abbracciare a causa del Covid-19, all’interno delVip condotto da Alfonso Signorini, invece, ci si può scambiare une un ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - pornofiliaco85 : aida nizar: senza di me il ‘grande fratello’ ha perso un ... - Antonio98854326 : Addio Gigi: grande fratello di tutti grande attore e grande uomo il tuo cavallo vuole riposare riposa in pace riman… -