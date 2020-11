Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 2 novembre: eliminati e baci inaspettati (Di lunedì 2 novembre 2020) Una serata senza eliminazioni nella Casa di Cinecittà, ma con nuove nomination e tante sorprese. Alfonso Signorini parlerà anche dei baci che ci sono stati durante i festeggiamenti di halloween... L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 2 novembre 2020) Una serata senza eliminazioni nella Casa di Cinecittà, ma con nuove nomination e tante sorprese. Alfonso Signorini parlerà anche deiche ci sono stati durante i festeggiamenti di halloween... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - FORZAECORAGGIO3 : @briseidenemesi ?? ???? Stasera non guardiamo il GRANDE FRATELLO. Da quando inizia la trasmissione non twittate con l… - angelic26498461 : RT @Viperissima_: Sanno del 40% di Tommaso Sanno di Bettarini Sanno di Selvaggia Roma Sanno della chiusura posticipata QUESTO NON È IL GRA… -