Grande Fratello Vip, alcuni inquilini spettacolarizzano la preghiera? Il video che fa discutere (Di lunedì 2 novembre 2020) In queste ore sta facendo discutere un nuovo video del Grande Fratello Vip che va a toccare il tema della religione. In quest'edizione infatti alcuni concorrenti, tra cui Elisabetta Gregoraci e Adua Rosalinda, si ritrovano spesso in camera a pregare insieme, soprattutto prima di dormire. Un gesto apprezzato e condiviso anche da Paolo Brosio, recentemente entrato in casa, che si è ovviamente unito agli altri. Questa notte però è accaduto qualcosa che ha infastidito alcuni inquilini della casa ma anche gli spettatori da casa. Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini, già distesi a letto, hanno iniziato a sentire le voci, provenienti da un'altra stanza, degli altri concorrenti intenti a pregare.

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - Theresa_989 : @eliscrivecose Io ho appena votato eli! Tutto regolare! Per tutti: se non riuscite a vedere il pallino vota è perch… - maybe_elli : @eliscrivecose No, sì può votare ancora sia da sito che da app. Da app devi cercare con la lente Grande Fratello pe… -