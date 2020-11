Grande Fratello Vip 5, anticipazioni puntata 2 novembre 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) Va in onda stasera in prime time su Canale 5 la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show per personaggi famosi condotto da Alfonso Signorini. In nomination vi sono il conduttore e figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, l’attore Massimiliano Morra e la conduttrice Maria Teresa Ruta, che ha visto la scorsa settimana uscire la figlia Guenda Goria (reduce a sua volta da un confronto con il padre Amedeo). L’ex velino Pierpaolo Petrelli, il Fratello di Mario Balotelli ovvero Enock Barwuah e Tommaso Zorzi sono immuni in base al voto interno effettuato nella casa. L’influencer ha poi scelto di salvare nella scorsa puntata Stefania Orlando, con la quale ha stretto un solidissimo rapporto. Tanta carne al fuoco comunque anche nella puntata di ... Leggi su tvblog (Di lunedì 2 novembre 2020) Va in onda stasera in prime time su Canale 5 la quindicesimadelVip 5, il reality show per personaggi famosi condotto da Alfonso Signorini. In nomination vi sono il conduttore e figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, l’attore Massimiliano Morra e la conduttrice Maria Teresa Ruta, che ha visto la scorsa settimana uscire la figlia Guenda Goria (reduce a sua volta da un confronto con il padre Amedeo). L’ex velino Pierpaolo Petrelli, ildi Mario Balotelli ovvero Enock Barwuah e Tommaso Zorzi sono immuni in base al voto interno effettuato nella casa. L’influencer ha poi scelto di salvare nella scorsaStefania Orlando, con la quale ha stretto un solidissimo rapporto. Tanta carne al fuoco comunque anche nelladi ...

