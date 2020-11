Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 2 novembre: concorrenti, ultime news (Di lunedì 2 novembre 2020) Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni puntata del 2 novembre: concorrenti, ultime news Questa sera, lunedì 2 novembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni Quella di stasera sarà una puntata del GF Vip davvero ricca di contenuti e novità. Nel reality di Canale 5, ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020)Vip, ledel 2Questa sera, lunedì 2, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quindicesimadelVip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera? Di seguito tutte lenel dettaglio.Quella di stasera sarà unadel GF Vip davvero ricca di contenuti e novità. Nel reality di Canale 5, ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - SevenValaw : Quelli che programmano gli argomenti delle puntate del grande fratello si drogano chiaramente. #GFVIP - Vitto1999 : RT @clairecolella3: Il meglio della settimana per il grande fratello vs il meglio della settimana per noi #GFVIP -