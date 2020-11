Grande Fratello, le parole del conduttore nei confronti del giornalista (Di martedì 3 novembre 2020) Alfonso Signorini ha parlato con Paolo Brosio della presunta bestemmia e del fatto di aver pregato ad alta voce. Ecco cosa è successo. GF Vip, Signorini a Paolo Brosio: “Prega in silenzio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 3 novembre 2020) Alfonso Signorini ha parlato con Paolo Brosio della presunta bestemmia e del fatto di aver pregato ad alta voce. Ecco cosa è successo. GF Vip, Signorini a Paolo Brosio: “Prega in silenzio” su Notizie.it.

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : BARBARA CHE RECLAMA IL SUO GRANDE FRATELLO QUEEN #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - astroantonio_ : #GFVIP CIOÈ PRATICAMENTE ORA NON BISOGNA PIÙ LITIGARE PERCHÉ PRA È TUTTO BULLISMO. NON ANDATE AL GRANDE FRATELLO S… - JustRiccardo : RT @GiusCandela: 'Lascia il Grande Fratello perché è mio'. Ma quanto sono veri amici Barbara D'Urso e Alfonso Signorini? Ma tanto, troppo.… -