Gomorra – La Serie 4, anticipazioni puntate in onda il 2 novembre su TV8 (Di lunedì 2 novembre 2020) Gomorra – La Serie 4, anticipazioni delle due nuove puntate in onda lunedì 2 novembre alle 21:30 su TV8. Continua su Tv8 l'appuntamento con Gomorra – La Serie, uno dei successi globali prodotti da Sky, capaci di catturare anche alcune nicchie in altri paesi. Lunedì 2 novembre 2020 andranno in onda due nuovi episodi della quarta stagione, inedita in chiaro. L'appuntamento è per le 21:30 circa su TV8. La quarta stagione di Gomorra, come le precedenti, è composta da 12 episodi. Della Serie sono andate in onda quattro stagioni, con una quinta e ultima in cantiere in arrivo su Sky nel 2021.

