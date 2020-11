golf, Vecchi Fossa vince al Golf Nazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Dominio azzurro nell'Italy Alps Open. Jacopo Vecchi Fossa, dopo un finale altamente emotivo e combattuto, ha vinto con 203 colpi l'ultima gara stagionale dell'Alps Tour e dell'Italian Pro Tour, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Dominio azzurro nell'Italy Alps Open. Jacopo, dopo un finale altamente emotivo e combattuto, ha vinto con 203 colpi l'ultima gara stagionale dell'Alps Tour e dell'Italian Pro Tour, ...

Il giovane azzurro si è imposto nell'Italy Alps Open in una classifica con tantissimi italiani tra i protagonisti ...

Golf e italiani: tutti i risultati

Grande vittoria nella tappa finale dell’Alps per Vecchi Fossa. Per il golf degli italiani Gagli sullo European Tour si piazza 41^. Si è giocato sul percorso del Golf Nazionale, a Sutri, in provincia ...

