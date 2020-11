"Godo della morte degli altri", il diario choc del killer di Lecce (Di lunedì 2 novembre 2020) Rosa Scognamiglio L'omicida di Daniele e Eleonora avrebbe scritto un diario di 36 pagine dove preannuncia il delitto: "voglio uccidere qualcuno" "Godo della morte degli altri". E ancora "Non mi fermerò e ucciderò sempre più persone". Comicia così, con delle dichiarazioni a dir poco raggelanti il sangue, il diario di Antonio De Marco, lo studente di Infermieristica che, lo scorso 21 settembre, ha ucciso con 75 coltellate l'arbitro di calcio Daniele De Santis e la sua fidanzata Elonora Manta, funzionaria all'Inps di Brindisi. Domani, martedì 3 novembre, il 21enne incontrerà in carcere gli psichiatri forensi Felice Francesco Carabellese e Elio Serra: il primo passo verso una perizia psichiatrica. Il ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Rosa Scognamiglio L'omicida di Daniele e Eleonora avrebbe scritto undi 36 pagine dove preannuncia il delitto: "voglio uccidere qualcuno" "". E ancora "Non mi fermerò e ucciderò sempre più persone". Comicia così, con delle dichiarazioni a dir poco raggelanti il sangue, ildi Antonio De Marco, lo studente di Infermieristica che, lo scorso 21 settembre, ha ucciso con 75 coltellate l'arbitro di calcio Daniele De Santis e la sua fidanzata Elonora Manta, funzionaria all'Inps di Brindisi. Domani, martedì 3 novembre, il 21enne incontrerà in carcere gli psichiatri forensi Felice Francesco Carabellese e Elio Serra: il primo passo verso una perizia psichiatrica. Il ...

