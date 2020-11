Gli Orologi Del Diavolo prima puntata: trama e anticipazioni 2 novembre 2020 (Di lunedì 2 novembre 2020) GLI Orologi DEL Diavolo prima puntata. Lunedì 2 novembre 2020 arriva in onda su Rai 1 la nuova fiction con Giuseppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Gli Orologi Del Diavolo: la storia Le vicende narrate ripercorrono, infatti, quelle che hanno reso Gianfranco Franciosi (Marco Merani nella serie) un “eroe per caso”: il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. Una vita stravolta dagli eventi, passata dalla routine di abile meccanico a quella di uomo al servizio dello Stato infiltrato nel narcotraffico. Marco Merani, interpretato da Giuseppe Fiorello, è un ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) GLIDEL. Lunedì 2arriva in onda su Rai 1 la nuova fiction con Giuseppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING GliDel: la storia Le vicende narrate ripercorrono, infatti, quelle che hanno reso Gianfranco Franciosi (Marco Merani nella serie) un “eroe per caso”: il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. Una vita stravolta dagli eventi, passata dalla routine di abile meccanico a quella di uomo al servizio dello Stato infiltrato nel narcotraffico. Marco Merani, interpretato da Giuseppe Fiorello, è un ...

