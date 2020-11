Gli infermieri fanno sciopero, Nursing Up a TPI: “Non siamo eroi, ma pretendiamo rispetto dalla politica” (Di lunedì 2 novembre 2020) Ventiquattro ore di sciopero, a partire dalle 7 del mattino del 2 novembre: così Nursing Up, il sindacato degli infermieri più rappresentativo a livello nazionale, ha deciso di esprimere la propria protesta, in un momento di grande difficoltà per il Paese dal punto di vista sanitario. Le ragioni di questa scelta vengono spiegate a TPI dal presidente Antonio De Palma, che si dice allibito per la mancanza di attenzione da parte della politica e non esclude ulteriori forme di protesta contro i numerosi paradossi che la sua categoria si trova ad affrontare. Antonio De Palma, presidente del sindacato Nursing UpPresidente Del Palma, qual è stato il grado di adesione allo sciopero?I nostri hanno aderito in massa, anche se ovviamente abbiamo garantito i livelli minimi di servizio ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Ventiquattro ore di, a partire dalle 7 del mattino del 2 novembre: cosìUp, il sindacato deglipiù rappresentativo a livello nazionale, ha deciso di esprimere la propria protesta, in un momento di grande difficoltà per il Paese dal punto di vista sanitario. Le ragioni di questa scelta vengono spiegate a TPI dal presidente Antonio De Palma, che si dice allibito per la mancanza di attenzione da parte della politica e non esclude ulteriori forme di protesta contro i numerosi paradossi che la sua categoria si trova ad affrontare. Antonio De Palma, presidente del sindacatoUpPresidente Del Palma, qual è stato il grado di adesione allo?I nostri hanno aderito in massa, anche se ovviamente abbiamo garantito i livelli minimi di servizio ...

