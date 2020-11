Gli inediti di DNA Deluxe X di Ghali, la nuova versione dell’album attesa a novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) DNA Deluxe X di Ghali esce il 13 novembre. Dopo continui rimandi e indiscrezioni, il trapper milanese è finalmente pronto a tornare con un disco che raccoglie la tracklist della versione originale di DNA – pubblicato a febbraio – alla quale si uniscono due inediti che potranno essere ascoltai nel giorno della pubblicazione. Forte del successo ottenuto con DNA, con il quale ha conquistato subito il disco di platino, Ghali aveva deciso per una versione estesa del disco che è finalmente in grado di pubblicare. Tra le novità annunciate, compaiono Cacao feat Pyrex, MILF feat. Taxi B e due brani inediti; 1993 e MILLEPARE (Badtimes). L’album, già disponibile per la prenotazione, sarà pubblicato in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) DNAX diesce il 13. Dopo continui rimandi e indiscrezioni, il trapper milanese è finalmente pronto a tornare con un disco che raccoglie la tracklist dellaoriginale di DNA – pubblicato a febbraio – alla quale si uniscono dueche potranno essere ascoltai nel giorno della pubblicazione. Forte del successo ottenuto con DNA, con il quale ha conquistato subito il disco di platino,aveva deciso per unaestesa del disco che è finalmente in grado di pubblicare. Tra le novità annunciate, compaiono Cacao feat Pyrex, MILF feat. Taxi B e due brani; 1993 e MILLEPARE (Badtimes). L’album, già disponibile per la prenotazione, sarà pubblicato in ...

IlContiAndrea : Partivo scettico. Iniziare con gli inediti per me era una follia. Però a mia memoria questa è la prima puntata da a… - Notiziedi_it : Gli inediti di DNA Deluxe X di Ghali, la nuova versione dell’album attesa a novembre - lucabattanta : RT @gufolibero: @AndreaOrlandosp @borghi_claudio Non c'è nessuna innovazione nè inediti di alcun tipo. I principi fondamentali stanno scrit… - gufolibero : @AndreaOrlandosp @borghi_claudio Non c'è nessuna innovazione nè inediti di alcun tipo. I principi fondamentali stan… - panorama_it : Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh, ha inciso un album con il musicista italo-americano Al Di Meola. Alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli inediti X Factor Mixtape 2020: l'album con gli inediti dei concorrenti Team World La casa di questo famoso scatto di Slim Aarons a Palm Springs è ora in vendita

Protagonista di Poolside Gossip, la dimora disegnata da Richard Neutra parte da un prezzo base di 25 milioni di dollari.

Porsche Panamera Turbo S: ecco il tuning di PS-Sattlerei [FOTO]

Ecco gli interni inediti di una Porsche Panamera Turbo S "moddati" da uno specialista tedesco del tuning, PS-Sattlerei. Tutto l'interno è stato aggiornato, dai rivestimenti, al cruscotto, ai pannelli ...

Protagonista di Poolside Gossip, la dimora disegnata da Richard Neutra parte da un prezzo base di 25 milioni di dollari.Ecco gli interni inediti di una Porsche Panamera Turbo S "moddati" da uno specialista tedesco del tuning, PS-Sattlerei. Tutto l'interno è stato aggiornato, dai rivestimenti, al cruscotto, ai pannelli ...