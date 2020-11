Gli anziani, il welfare e l’unità nazionale. Parla Blangiardo (Di lunedì 2 novembre 2020) L’unione fa la forza, non è solo un detto. Nei momenti drammatici di una Nazione l’errore più grande che si può commettere è quello di andare in ordine sparso, disperdendo energie ed efficienza. D’ora in avanti, dice Gian Carlo Blangiardo, accademico, statistico e presidente dell’Istat, a Formiche.net, sarà meglio restare compatti per vincere la battaglia. Niente più scontri tra governo e Regioni, insomma, ma massima coesione in vista di un Dpcm, il quarto in poche settimane, che si spera sia essere se non risolutivo, almeno efficace. E niente distinzioni tra giovani e anziani, perché dinnanzi alla pandemia siamo tutti uguali. Blangiardo, partiamo proprio dagli anziani. Giusto chiuderli dentro casa, immaginando un lockdown over 70? Stiamo ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020) L’unione fa la forza, non è solo un detto. Nei momenti drammatici di una Nazione l’errore più grande che si può commettere è quello di andare in ordine sparso, disperdendo energie ed efficienza. D’ora in avanti, dice Gian Carlo, accademico, statistico e presidente dell’Istat, a Formiche.net, sarà meglio restare compatti per vincere la battaglia. Niente più scontri tra governo e Regioni, insomma, ma massima coesione in vista di un Dpcm, il quarto in poche settimane, che si spera sia essere se non risolutivo, almeno efficace. E niente distinzioni tra giovani e, perché dinnanzi alla pandemia siamo tutti uguali., partiamo proprio dagli. Giusto chiuderli dentro casa, immaginando un lockdown over 70? Stiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli anziani Costa (Auser): «Isolare gli anziani è una follia» Vita Coronavirus, la proposta dell’immunologa Viola: “7-10 giorni di lockdown al mese fino a giugno”

“Non ha assolutamente senso un dpcm alla settimana. La mia proposta è quella di programmare una settimana di lockdown al mese, visto che il lockdown ha il fine di tenere bassa la curva dei contagi. È ...

E' AUTUNNO E DAGLI ALBERI CADONO LE FOGLIE - E sui viali cadono gli Anziani che scivolano sulle foglie che nessuno porta via

E’ accaduto nella mattinata di oggi a Vercelli, in Corso Mario Abbiate, proprio davanti all’Ospedale S.Andrea. Il Signore anziano che si intravvede a terra, accudito dai Vigili Urbani e da alcuni pass ...

