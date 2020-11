Giulia De Lellis non si tiene più e lancia delle (enormi) frecciate ad Andrea Damante: “Facile andare in televisione a piangere il morto e poi da mesi farsi i caz*i propri di nascosto” (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ un fiume in piena stasera Giulia De Lellis, che dopo aver polemizzato contro le persone che oggi l’hanno paparazzata a pranzo con la sua nuova fiamma Carlo Beretta, è tornata a parlare di Andrea Damante, smentendo ancora una volta categoricamente di averlo tradito. Dopo l’ultima intervista dell’ex tronista a Verissimo, Giulia aveva preferito la strada del silenzio, ma oggi proprio non ce l’ha fatta a non dire la sua, e mandando delle chiare e pungenti frecciatine al suo ex ha spiegato che non è lei quella ad aver tradito un fidanzato con un amico: “Mi ero promessa di non dirlo ma visto che sono tornata sull’argomento faccio chiarezza perché non mi piace passare per quella che non sono, soprattutto se ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) E’ un fiume in piena staseraDe, che dopo aver polemizzato contro le persone che oggi l’hanno paparazzata a pranzo con la sua nuova fiamma Carlo Beretta, è tornata a parlare di, smentendo ancora una volta categoricamente di averlo tradito. Dopo l’ultima intervista dell’ex tronista a Verissimo,aveva preferito la strada del silenzio, ma oggio non ce l’ha fatta a non dire la sua, e mandandochiare e pungenti frecciatine al suo ex ha spiegato che non è lei quella ad aver tradito un fidanzato con un amico: “Mi ero promessa di non dirlo ma visto che sono tornata sull’argomento faccio chiarezza perché non mi piace passare per quella che non sono, soprattutto se ...

