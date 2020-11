Girolamo | meditazioni urbane e narcolettiche

Leggi su ilmanifesto

In un libro prezioso, Cascare dal sonno (a cura di Rosella Prezzo ed edito da Bollati Boringhieri), Jean-Luc Nancy ci accompagna per pagine dense sul significato di una caduta particolare, quella che ci trascina a dormire, talvolta ci conforta nel respiro degli amanti, nella culla della nostra infanzia e più in generale nello stato regolare di un ritmo che il mondo della veglia non possiede, quello dell'assenza. Scrive Nancy: «Non ci sono. Non lì, non ora, non qui, non così.