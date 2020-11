Giovanni Malagò: “Sport all’altezza degli impegni e delle problematiche” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il mondo che rappresento ha dimostrato di essere all’altezza delle problematiche e delle prescrizioni. Dopo il lockdown, lo sport ha provato a riprendersi e a rialzare la testa. Ci sono stati oltre duecento casi di controlli da parte dei carabinieri e non c’è stato un solo caso di gestione ‘allegra’“. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò a proposito delle misure restrittive legate allo sport adottate per contenere la pandemia da coronavirus. Il numero 1 dello sport italiano – ospite di Stasera Italia su Rete 4 – ha parlato anche della positività di Francesco Totti: “Non c’è nessun nesso con la storia del padre. Oggi l’ha voluto rendere noto ed è una sua scelta ma io lo sapevo da un po’ di ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il mondo che rappresento ha dimostrato di essere all’altezzaproblematiche eprescrizioni. Dopo il lockdown, lo sport ha provato a riprendersi e a rialzare la testa. Ci sono stati oltre duecento casi di controlli da parte dei carabinieri e non c’è stato un solo caso di gestione ‘allegra’“. Lo ha dichiarato il presidente del ConiMalagò a propositomisure restrittive legate allo sport adottate per contenere la pandemia da coronavirus. Il numero 1 dello sport italiano – ospite di Stasera Italia su Rete 4 – ha parlato anche della positività di Francesco Totti: “Non c’è nessun nesso con la storia del padre. Oggi l’ha voluto rendere noto ed è una sua scelta ma io lo sapevo da un po’ di ...

