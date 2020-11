«Gigi Proietti, simbolo di Roma»: il dolore nel mondo dello spettacolo, della politica e della cultura (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo dello spettacolo, della politica in lutto. La morte di Gigi Proietti lascia un grande vuoto. Una grave perdita, un maestro, un figlio di Roma. Anzi, di quella Roma fatta di arte, cultura e tradizione che è di insegnamento per le generazioni future. Tantissimi i messaggi e i ricordi di un artista che non sarà mai dimenticato. Gigi Proietti, un esempio Giorgia Meloni: «Nel giorno del suo ottantesimo compleanno ci lascia Gigi Proietti. Un artista straordinario, che ha portato nelle case degli italiani tanti momenti di gioia e di riflessione. Oggi il mondo dello ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilin lutto. La morte dilascia un grande vuoto. Una grave perdita, un maestro, un figlio di. Anzi, di quellafatta di arte,e tradizione che è di insegnamento per le generazioni future. Tantissimi i messaggi e i ricordi di un artista che non sarà mai dimenticato., un esempio Giorgia Meloni: «Nel giorno del suo ottantesimo compleanno ci lascia. Un artista straordinario, che ha portato nelle case degli italiani tanti momenti di gioia e di riflessione. Oggi il...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - mitrandirr : RT @rtl1025: ??L’Aforisma di oggi è: “Mi diverto e mi pagano pure. Una pacchia”. #nonstopnews Gigi Proietti - EffeConTweet : GIGI PROIETTI - NUN ME ROMPE ER CA' -