Gigi Proietti “sarà ricordato come merita”: i funerali a Roma (Di lunedì 2 novembre 2020) La morte di Gigi Proietti ha lasciato un vuoto nelle ultime ore e sono migliaia di migliaia i messaggi e i ricordi che riempiono il web. Non solo i grandi personaggi dello spettacolo, ma uno stuolo di fan che vuole ricordare il noto attore condividendone le battute e i momenti più importanti della carriera. Ma quando avverrà l’ultimo saluto? I dettagli sul funerale non sono ancora ufficiali. Addio a Gigi Proietti, come si terranno i funerali? I migliaia di fan di Gigi Proietti si chiedono da ore in che modo e quando avranno luogo i funerali. Considerata anche l’emergenza da coronavirus, infatti, sarà difficile gestire una folla che potrebbe creare assembramenti ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020) La morte diha lasciato un vuoto nelle ultime ore e sono migliaia di migliaia i messaggi e i ricordi che riempiono il web. Non solo i grandi personaggi dello spettacolo, ma uno stuolo di fan che vuole ricordare il noto attore condividendone le battute e i momenti più importanti della carriera. Ma quando avverrà l’ultimo saluto? I dettagli sul funerale non sono ancora ufficiali. Addio asi terranno i? I migliaia di fan disi chiedono da ore in che modo e quando avranno luogo i. Considerata anche l’emergenza da coronavirus, infatti, sarà difficile gestire una folla che potrebbe creare assembramenti ...

repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - DisneyPlusIT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - curadisplendere : RT @una_Promessa: - È morto Gigi Proietti - Johnny Depp ha perso la causa - Nuovo probabile DPCM C'è altro per oggi? Per me la giornata s… - AntonioPanni : RT @vfeltri: Gigi Proietti una volta mi disse: se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra , se parlo con uno di sinistra divento subi… -