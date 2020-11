Gigi Proietti morto, l’Italia ha disperato bisogno di cultura (Di lunedì 2 novembre 2020) Signore e signori, il Maestro ci ha lasciato. Nella notte del suo 80esimo compleanno, proprio la notte dedicata a chi non c’è più, si è spento nel letto di un ospedale. Gigi Proietti non era solo un attore, era il simbolo di un Paese intero, della sua parte migliore, uno degli ultimi esponenti di quell’arte davvero nobile che è il teatro. La sua morte lascia un vuoto davvero incolmabile in questa Italia così tristemente svilita dal punto di vista della cultura e dell’arte in generale. Istrionico, espressione di una comicità di classe, di una professionalità rara e di una dedizione per il mestiere di attore che ne ha fatto un modello d’ispirazione per tante generazioni di artisti. Gigi Proietti era il teatro, ma era anche il cinema, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Signore e signori, il Maestro ci ha lasciato. Nella notte del suo 80esimo compleanno, proprio la notte dedicata a chi non c’è più, si è spento nel letto di un ospedale.non era solo un attore, era il simbolo di un Paese intero, della sua parte migliore, uno degli ultimi esponenti di quell’arte davvero nobile che è il teatro. La sua morte lascia un vuoto davvero incolmabile in questa Italia così tristemente svilita dal punto di vista dellae dell’arte in generale. Istrionico, espressione di una comicità di classe, di una professionalità rara e di una dedizione per il mestiere di attore che ne ha fatto un modello d’ispirazione per tante generazioni di artisti.era il teatro, ma era anche il cinema, ...

