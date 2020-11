Gigi Proietti morto, era ricoverato in gravi condizioni da 15 giorni per problemi cardiaci. Da Fazio a Vianello, il sostegno sui social e in tv (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti, morto nel giorno del suo 80° compleanno, era ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una clinica di Roma. L’attore romano, uno dei più grandi del teatro, della tv e del cinema italiano, si trovava nella clinica già da una quindicina di giorni, ma la famiglia aveva voluto mantenere il massimo riserbo. Proietti aveva avuto un attacco cardiaco: soffriva già di problemi al cuore. Nella clinica le due figlie, entrambi attrici, Susanna e Carlotta, e la moglie Sagitta Alter. La notizia delle condizioni gravissime aveva turbato molto il mondo della cultura, dell’arte e della televisione. E nelle ultime ore si erano moltiplicati i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)nel giorno del suo 80° compleanno, erainnel reparto di terapia intensiva di una clinica di Roma. L’attore romano, uno dei più grandi del teatro, della tv e del cinema italiano, si trovava nella clinica già da una quindicina di, ma la famiglia aveva voluto mantenere il massimo riserbo.aveva avuto un attacco cardiaco: soffriva già dial cuore. Nella clinica le due figlie, entrambi attrici, Susanna e Carlotta, e la moglie Sagitta Alter. La notizia dellessime aveva turbato molto il mondo della cultura, dell’arte e della televisione. E nelle ultime ore si erano moltiplicati i ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - matteorenzi : Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti - AnnaIng995 : Gigi Proietti se n'è andato. Ieri avevo letto la notizia dei suoi problemi cardiaci, ma mai avrei pensato di legger… - ilarjx : Ci mancava solo la morte di Gigi Proietti a rovinare ancora di più questo 2020. Ciao Gigi ci mancherai?? -