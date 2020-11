Gigi Proietti morto a Roma nel giorno degli 80 anni: Mattatore del teatro italiano, fatale un attacco cardiaco (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è morto. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il noto attore Romano è deceduto a Roma nella clinica Villa Margherita intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 novembre 2020). Oggi avrebbe compiuto 80. Il noto attoreno è deceduto anella clinica Villa Margherita intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - matteorenzi : Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti - lightmoon972 : RT @MediasetTgcom24: E' MORTO GIGI PROIETTI - SusannaSi : Che destino cinico e baro, nel giorno del suo compleanno. Nascere nel giorno dei morti è ironico, morire nel giorno… -