Gigi Proietti | l’attore ha sorriso fino alla fine | il racconto degli ultimi giorni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) La scomparsa di, morto oggi in una clinica romana, ha sconvolto il mondo dello spettacolo, della politica e non solo. Messaggi di condoglianze e vicinanza stanno arrivando in queste ore dal mondo politico romano e nazionale. “Profondo dolore e grande tristezza per la morte di #. Con lui perdiamo un pezzo di anima della nostra città. In questo momento siamo vicinifamiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Roma non lo dimenticherà mai”, ha scritto su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Roma e l’Italia piangono, un attore straordinario, colto, intelligente, amato da generazioni e generazioni. Non ti dimenticheremo mai, e sempre grazie per le ...