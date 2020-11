Gigi Proietti, l’anno scorso divenne professore emerito Honoris Causa all’università Tor Vergata: “Ha accompagnato tre generazioni di spettatori” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Gigi Proietti è una delle personalità della scena italiana che ha accompagnato almeno tre generazioni di spettatori attraversando e caratterizzando con le sue performance cinquant’anni della storia artistica e sociale dell’Italia. Direttore artistico, regista, insegnante di teatro, nella sua carriera artistica riesce a mostrarsi insieme, appassionatamente radicato al suo territorio, eppur attento ad istituire con accortezza dinamiche di sprovincializzazione. Proietti diventa così, in anni difficili da questo punto di vista, una parte importante, ma soprattutto virtuosa, della storia della città di Roma, in un tenace tentativo di mantenere in dialogo fra loro le componenti sociali e culturali di un insieme” Queste le motivazioni con cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “è una delle personalità della scena italiana che haalmeno tredi spettatori attraversando e caratterizzando con le sue performance cinquant’anni della storia artistica e sociale dell’Italia. Direttore artistico, regista, insegnante di teatro, nella sua carriera artistica riesce a mostrarsi insieme, appassionatamente radicato al suo territorio, eppur attento ad istituire con accortezza dinamiche di sprovincializzazione.diventa così, in anni difficili da questo punto di vista, una parte importante, ma soprattutto virtuosa, della storia della città di Roma, in un tenace tentativo di mantenere in dialogo fra loro le componenti sociali e culturali di un insieme” Queste le motivazioni con cui ...

