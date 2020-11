Gigi Proietti intervistato da Gomez a ‘La Confessione’: “Quella volta che trovai Maurizio Costanzo direttore del Brancaccio al posto mio” (Di lunedì 2 novembre 2020) Se n’è andato all’alba del 2 novembre 2020. Nel giorno del suo compleanno. Questo l’ultimo colpo di teatro di Gigi Proietti, scomparso proprio nel giorno in cui ha compiuto 80 anni. L’attore, drammaturgo e regista nativo di Roma era ricoverato da giorni in una clinica della Capitale per gravi problemi cardiaci. Se ne va così uno dei più grandi commedianti italiani, partito da una cantina in Prati in cui recitava Brecht e arrivato a conquistare il cuore di tutti gli italiani grazie al suo immenso talento e alla sua inimitabile ironia. Nel marzo del 2019, Peter Gomez lo intervistò per il format La Confessione, sul Nove. L’intervista integrale andrà in onda in seconda serata, sempre sul Nove, martedì 3 novembre. La puntata è visibile su sito e app di TvLoft con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Se n’è andato all’alba del 2 novembre 2020. Nel giorno del suo compleanno. Questo l’ultimo colpo di teatro di, scomparso proprio nel giorno in cui ha compiuto 80 anni. L’attore, drammaturgo e regista nativo di Roma era ricoverato da giorni in una clinica della Capitale per gravi problemi cardiaci. Se ne va così uno dei più grandi commedianti italiani, partito da una cantina in Prati in cui recitava Brecht e arrivato a conquistare il cuore di tutti gli italiani grazie al suo immenso talento e alla sua inimitabile ironia. Nel marzo del 2019, Peterlo intervistò per il format La Confessione, sul Nove. L’intervista integrale andrà in onda in seconda serata, sempre sul Nove, martedì 3 novembre. La puntata è visibile su sito e app di TvLoft con ...

