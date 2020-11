Gigi Proietti | il viaggio tra i capolavori dell’Artista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Geniale come il poliedrico personaggio blu a cui diede voce nel 1993 in “Aladin“. Si formò come attore di teatro durante gli anni universitari grazie al CUT (Centro Teatrale Universitario) e da allora non smise più di calcare i grandi palcoscenici. Di un intelligenza artistica sottile, camaleontico nei suoni e impressionante nella mimica.è l’Attore. Approdato nel mondo del cinema come comparsa nel 1955 ne “Il nostro campione“, saluta il grande pubblico con il suo show “Cavalli di battaglia“, andato in onda sulla rai nel 2017. Il suo lavoro rimarrà indelebile per gli amanti delle arti sceniche. Cinema, teatro, televisione e musica gli sono debitori di un enorme bagaglio culturale. La carriere cinematografica Già avviata la carriera nel mondo teatrale, la ...