Gigi Proietti, il radiologo della clinica: 'Quando gli ho fatto la tac scherzava: 'Je la faccio?'' (Di lunedì 2 novembre 2020) Fabrizio Lucherini , il medico radiologo della clinica dove è morto l'attore Gigi Proietti nel giorno del suo 80° compleanno, ha affidato all'agenzia Adnkronos il suo ricordo dello stesso Gigi, ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) Fabrizio Lucherini , il medicodove è morto l'attorenel giorno del suo 80° compleanno, ha affidato all'agenzia Adnkronos il suo ricordo dello stesso, ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - ArzzielMarcena : RT @afnewsinfo: - silviamalfanti_ : RT @dreaminhogvarts: «Doveva essere il messaggio di auguri per i tuoi 80 anni. Lo lascio così al presente. “Ridere è una cura, si dice. Pen… -