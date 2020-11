Gigi Proietti, i funerali si terranno a Piazza del Popolo a Roma. L'ultimo saluto in diretta televisiva. (Di lunedì 2 novembre 2020) I funerali di Gigi Proietti saranno celebrati giovedì 5 novembre a Roma . La sindaca Virginia Raggi proclamerà per quel giorno il lutto cittadino. Il grande attore Romano si è spento questa mattina ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 novembre 2020) Idisaranno celebrati giovedì 5 novembre a. La sindaca Virginia Raggi proclamerà per quel giorno il lutto cittadino. Il grande attoreno si è spento questa mattina ...

