Gigi Proietti: “Gli anziani non sono mai stati così poco rispettati” (Di lunedì 2 novembre 2020)  Gigi Proietti: “Gli anziani non sono mai stati così poco rispettati” Gigi Proietti, ospite del programma “Propaganda Live” il 24 aprile scorso, commentò il trattamento riservato agli anziani nel corso della pandemia da Covid-19, una riflessione che risulta quantomai attuale oggi, all’indomani dell’infelice tweet del governatore ligure Giovanni Toti sugli anziani “non indispensabili”. “Se vogliamo essere seri, non esiste un momento storico nella nostra civiltà dove gli anziani non sono stati rispettati come adesso, e questa cosa mi fa un po’ incazzare – ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) : “Glinonmaicosìrispettati”, ospite del programma “Propaganda Live” il 24 aprile scorso, commentò il trattamento riservato aglinel corso della pandemia da Covid-19, una riflessione che risulta quantomai attuale oggi, all’indomani dell’infelice tweet del governatore ligure Giovanni Toti sugli“non indispensabili”. “Se vogliamo essere seri, non esiste un momento storico nella nostra civiltà dove glinonrispettati come adesso, e questa cosa mi fa un po’ incazzare – ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - matteorenzi : Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti - marcoadornato1 : Nominerò #gigiproietti ogni giorno, sperando che una notte mi appaia in sogno e dica: 'Aò, a Gigi Proietti nun je devi cacà er cazzo!' - luigideluca_vf : RT @SkyTG24: #GigiProietti ci ha lasciato nel giorno del suo 80esimo compleanno. I migliori film di #Mandrake ?? -