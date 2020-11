Gigi Proietti, funerali il 5. Corteo funebre, poi il saluto degli amici al Globe Theatre. Sarà lutto cittadino (Di lunedì 2 novembre 2020) «Gigi sarà ricordato come merita», hanno fatto sapere fonti vicine alla famiglia. I funerali del grande attore Gigi Proietti si terranno giovedì 5 novembre a Roma.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 2 novembre 2020) «sarà ricordato come merita», hanno fatto sapere fonti vicine alla famiglia. Idel grande attoresi terranno giovedì 5 novembre a Roma....

