Gigi Proietti e quell’ultima lezione ai politici: «Il teatro andrebbe curato di più dalle istituzioni» (Di lunedì 2 novembre 2020) Difendere il palcoscenico, con tutte le sue fragilità, è stato l’impegno di sempre, quello portato avanti con fatica, coraggio e passione. E oggi che Gigi Proietti se ne è andato, non possiamo fare a meno di chiederci chi dopo di lui potrà farsi carico dei problemi del mondo dello spettacolo. Chi si prenderà cura del teatro, che con l’emergenza Covid, si è scoperto ancora più vulnerabile. Gigi Proietti, che è stato anche un geniale mattatore del cinema e della tv, ci ha lasciati nel giorno del suo 80° compleanno. Ci ha spiazzati così, ennesimo doloroso colpo di scena di questo interminabile 2020. La pandemia non lo aveva spaventato, dopo la prima ondata, a luglio scorso, l’attore aveva voluto riaprire subito ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Difendere il palcoscenico, con tutte le sue fragilità, è stato l’impegno di sempre, quello portato avanti con fatica, coraggio e passione. E oggi chese ne è andato, non possiamo fare a meno di chiederci chi dopo di lui potrà farsi carico dei problemi del mondo dello spettacolo. Chi si prenderà cura del, che con l’emergenza Covid, si è scoperto ancora più vulnerabile., che è stato anche un geniale mattatore del cinema e della tv, ci ha lasciati nel giorno del suo 80° compleanno. Ci ha spiazzati così, ennesimo doloroso colpo di scena di questo interminabile 2020. La pandemia non lo aveva spaventato, dopo la prima ondata, a luglio scorso, l’attore aveva voluto riaprire subito ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - sheisgae : RT @Disney_IT: Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i suoi cari.… - romanewseu : #Proietti, il saluto della #LegaSerieA: “Artista immenso e amante del calcio, ciao Gigi” #ASRoma #RomanewsEU… -