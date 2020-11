Gigi Proietti è morto. Oggi era il suo 80esimo compleanno. Una vita tra cinema, teatro e tv (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è morto. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il noto attore romano è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera. A darne la notizia è stata la famiglia di Proietti alle prime luci dell’alba: «Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie», spiega la famiglia. Proietti era ricoverato in terapia intensiva in una nota clinica di Roma, Villa Margherita, a seguito di un attacco cardiaco. La notizia del ricovero di Proietti era stata data in antemprima dal Tempo nella tarda ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 2 novembre 2020)avrebbe compiuto 80 anni. Il noto attore romano è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera. A darne la notizia è stata la famiglia dialle prime luci dell’alba: «Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie», spiega la famiglia.era ricoverato in terapia intensiva in una nota clinica di Roma, Villa Margherita, a seguito di un attacco cardiaco. La notizia del ricovero diera stata data in antemprima dal Tempo nella tarda ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - dan_grossi : 'Che dobbiamo fa'? La data è quella che è, il 2 novembre'. (Luigi 'Gigi' Proietti) - mahhhcs : Ma un mondo senza Gigi Proietti, che mondo di merda è? -