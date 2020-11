Gigi Proietti, è morto il re del teatro italiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Se ne va uno dei grandissimi del teatro italiano, Gigi Proietti, icona dell'umorismo, cuore di Roma, figlio di una nazione che oggi piu' che mai avrebbe bisogno d'ironia. Lo stesso sorriso beffardo che il destino ha gettato come i dadi sul calendario, l'entrata e l'uscita dalla vita: Gigi Proiettie' morto il 2 novembre, il giorno del suo compleanno. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 2 novembre 2020) Se ne va uno dei grandissimi del, icona dell'umorismo, cuore di Roma, figlio di una nazione che oggi piu' che mai avrebbe bisogno d'ironia. Lo stesso sorriso beffardo che il destino ha gettato come i dadi sul calendario, l'entrata e l'uscita dalla vita:e'il 2 novembre, il giorno del suo compleanno. Segui su affaritaliani.it

