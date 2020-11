Gigi Proietti è morto: dal varietà alla fiction, ha raccontato l’Italia agli italiani (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è morto nella prima mattina di oggi, 2 novembre 2020, poche ore dopo aver compiuto 80 anni. La notizia è arrivata dalla famiglia che con un messaggio ha poi rimandato a più tardi dettagli sulle esequie. Come riporta l’Ansa, l’attore era ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti quando è stato colpito da un grave scompenso cardiaco. “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie” è il messaggio con cui la famiglia ha dato notizia della sua scomparsa. Solo ieri stampa e tv avevano iniziato le ... Leggi su tvblog (Di lunedì 2 novembre 2020)nella prima mattina di oggi, 2 novembre 2020, poche ore dopo aver compiuto 80 anni. La notizia è arrivata dfamiglia che con un messaggio ha poi rimandato a più tardi dettsulle esequie. Come riporta l’Ansa, l’attore era ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti quando è stato colpito da un grave scompenso cardiaco. “Nelle prime ore del mattino è venuto a mancare all’affetto della sua famiglia. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie” è il messaggio con cui la famiglia ha dato notizia della sua scomparsa. Solo ieri stampa e tv avevano iniziato le ...

