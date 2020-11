Gigi Proietti è morto: da Mandrake di Febbre da cavallo al maresciallo Rocca, i volti dei suoi personaggi più famosi – FOTOGALLERY (Di lunedì 2 novembre 2020) Dal Mandrake della regia di Steno (1976), al pittore Cavaradossi amante della Tosca (1973). Una carriera ricca e lunghissima: Gigi Proietti, morto oggi 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno, ha passato più di mezzo secolo, gran parte della sua vita, sul palcoscenico. Attore, regista, cantante, ma anche doppiatore: ha prestato la sua voce a star hollywoodiane come De Niro, Stallone, Hoffman, così come a personaggi di animazione, tra cui il Genio della lampada del film Disney ‘Aladdin’ (1992). Il suo Mandrake, gli sketch e la “mandrakata” di Febbre da cavallo sono diventati un cult del cinema italiano. Nella ‘Tosca’ di Luigi Magni recita insieme a un cast d’eccezione: Tosca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Daldella regia di Steno (1976), al pittore Cavaradossi amante della Tosca (1973). Una carriera ricca e lunghissima:oggi 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno, ha passato più di mezzo secolo, gran parte della sua vita, sul palcoscenico. Attore, regista, cantante, ma anche doppiatore: ha prestato la sua voce a star hollywoodiane come De Niro, Stallone, Hoffman, così come adi animazione, tra cui il Genio della lampada del film Disney ‘Aladdin’ (1992). Il suo, gli sketch e la “mandrakata” didasono diventati un cult del cinema italiano. Nella ‘Tosca’ di Luigi Magni recita insieme a un cast d’eccezione: Tosca ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disney_IT : Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. ?? Il nostro pensiero va a tutti i su… - Pluviophile_G : RT @lasoralalla: Mi fa rabbia che non riusciremo a salutare Gigi Proietti manco come merita com’è successo ad altri prima per colpa di sto… - _Chiara_ : RT @teatrolafenice: Avresti compiuto oggi 80 anni e invece di festeggiarti, te ne sei andato, lasciandoci in mezzo alla nebbia.. A Gigi Pro… -