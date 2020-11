Gigi Proietti, 80 anni di risate, di teatro, di tv, di cinema (Di lunedì 2 novembre 2020) – Gigi Proietti è morto questa notte a Roma. Era ricoverato da quindici giorni a Villa Margherita per problemi cardiaci. Proprio oggi l’attore compiva ottanta anni. Proietti è stato l’ultimo dei grandi attori italiani e l’ultimo dei grandi attori romani. Petrolini, Aldo Fabrizi, Sordi e Gassman e Totò. Dopo di lui, chi c’è? No, non ne nascono più attori così, figli del popolo e della cultura, quella vera, che non s’impara sui libri, non s’impara a scuola, all’accademia. S’impara nella vita, nelle strade, studiando la gente qualunque e i geni, copiando i tic dei vicini di casa, i difetti degli altri senza coprire i propri. Non è un caso che tutti i grandi attori abbiano cominciato, magari fin da bambini, a imitare i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020) –è morto questa notte a Roma. Era ricoverato da quindici giorni a Villa Margherita per problemi cardiaci. Proprio oggi l’attore compiva ottantaè stato l’ultimo dei grandi attori italiani e l’ultimo dei grandi attori romani. Petrolini, Aldo Fabrizi, Sordi e Gassman e Totò. Dopo di lui, chi c’è? No, non ne nascono più attori così, figli del popolo e della cultura, quella vera, che non s’impara sui libri, non s’impara a scuola, all’accademia. S’impara nella vita, nelle strade, studiando la gente qualunque e i geni, copiando i tic dei vicini di casa, i difetti degli altri senza coprire i propri. Non è un caso che tutti i grandi attori abbiano cominciato, magari fin da bambini, a imitare i ...

