Gigi Proietti, 58 anni insieme senza mai sposarsi. Chi è la sua eterna compagna di vita (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Italia piange la morte di Gigi Proietti, scomparso all’età di 80 anni nel giorno del suo compleanno. Forse non tutti sanno che il noto attore aveva una compagna dal 1962 con la quale aveva formato una splendida famiglia, ma che non ha mai sposato. Si chiama Sagitta Alter, è svedese, e ha conosciuto Gigi a Roma. Lui aveva già iniziato a fare teatro, lei era una guida turistica e da allora non è più tornata nel suo Paese d’origine. Una vita sempre insieme, Sagitta e Gigi infatti non si sono mai lasciati, anche se non si sono mai sposati. È stato lo stesso attore romano ad ammettere, nel corso di un’intervista, che ormai al matrimonio non ci pensavano più da tempo. Del resto avevano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Italia piange la morte di, scomparso all’età di 80nel giorno del suo compleanno. Forse non tutti sanno che il noto attore aveva unadal 1962 con la quale aveva formato una splendida famiglia, ma che non ha mai sposato. Si chiama Sagitta Alter, è svedese, e ha conosciutoa Roma. Lui aveva già iniziato a fare teatro, lei era una guida turistica e da allora non è più tornata nel suo Paese d’origine. Unasempre, Sagitta einfatti non si sono mai lasciati, anche se non si sono mai sposati. È stato lo stesso attore romano ad ammettere, nel corso di un’intervista, che ormai al matrimonio non ci pensavano più da tempo. Del resto avevano ...

