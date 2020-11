Gigi Hadid e Zayn Malik prima immagine della figlia… per Halloween (Di lunedì 2 novembre 2020) Per mostrare la sua bambina agli oltre sessanta milioni di follower che la seguono su Instagram, Gigi Hadid, 25 anni, ha aspettato Halloween. Nella notte delle streghe, la supermodella ha postato nelle sue Instagram stories un’immagine che la ritrae insieme alla figlia, nata poco più di un mese fa, e al compagno Zayn Malik, 27, padre della piccola. Gigi Hadid, Zayn e la loro figlia (Instagram Stories) Leggi anche › Gigi Hadid ha partorito: è nata la sua prima figlia «e ha già cambiato il nostro mondo» ... Leggi su iodonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Per mostrare la sua bambina agli oltre sessanta milioni di follower che la seguono su Instagram,, 25 anni, ha aspettato. Nella notte delle streghe, la supermoha postato nelle sue Instagram stories un’che la ritrae insieme alla figlia, nata poco più di un mese fa, e al compagno, 27, padrepiccola.e la loro figlia (Instagram Stories) Leggi anche ›ha partorito: è nata la suafiglia «e ha già cambiato il nostro mondo» ...

theminimarti : RT @GigiHadidIT: Serkan Couture ha postato questa foto di Gigi Hadid con l’outfit che avrebbe dovuto indossare per la sfilata di Victoria’s… - ehcate : RT @GigiHadidIT: Serkan Couture ha postato questa foto di Gigi Hadid con l’outfit che avrebbe dovuto indossare per la sfilata di Victoria’s… - gallavghxr : voglio una storia d'amore come quella di zayn malik e gigi hadid - gaiapiana_ : RT @GigiHadidIT: Serkan Couture ha postato questa foto di Gigi Hadid con l’outfit che avrebbe dovuto indossare per la sfilata di Victoria’s… - GigiHadidIT : Serkan Couture ha postato questa foto di Gigi Hadid con l’outfit che avrebbe dovuto indossare per la sfilata di Vic… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid Gigi Hadid, il primo selfie con Zayn e la bambina Vanity Fair Italia Halloween 2020, Gigi Hadid e Zayn Malik postano su Instagram la prima immagine della figlia

Per mostrare la sua bambina agli oltre sessanta milioni di follower che la seguono su Instagram, Gigi Hadid, 25 anni, ha aspettato Halloween. Nella notte delle streghe, la supermodella ha postato ...

Kendall Jenner, 25 look da top model (anche) fuori dalle passerelle per i suoi 25 anni

Insieme alla sua BFF Gigi Hadid, è tra le top model più richieste del Pianeta. Il 3 novembre Kendall Jenner, che svetta tra le sorelle Kardashian dall'alto dei suoi 179 centimetri, compie 25 anni e da ...

Per mostrare la sua bambina agli oltre sessanta milioni di follower che la seguono su Instagram, Gigi Hadid, 25 anni, ha aspettato Halloween. Nella notte delle streghe, la supermodella ha postato ...Insieme alla sua BFF Gigi Hadid, è tra le top model più richieste del Pianeta. Il 3 novembre Kendall Jenner, che svetta tra le sorelle Kardashian dall'alto dei suoi 179 centimetri, compie 25 anni e da ...