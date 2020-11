Giampaolo ha un vuoto di memoria | per lui le partite del Torino finiscono dieci minuti prima

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo vuoto

L'immagine della giornata è l'abbraccio finale in mezzo al campo. Quello tra Inzaghi e i suoi ragazzi. Quello della liberazione e della gioia per una vittoria incredibile. Meritata ...Da fattore Sirigu, a problema inaspettato: come se il Toro in questo periodo non avesse altro a cui pensare. Dov’è finito il portiere saracinesca non solo dello scorso campionato, ma anche delle tre p ...