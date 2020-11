GfVip, Paolo Brosio “urla” la preghiera: la reazione dei concorrenti (Di lunedì 2 novembre 2020) Paolo Brosio e la preghiera che fa andare di matto i concorrenti del Grande Fratello. Va bene essere fedeli, ma qualcuno pensa che si stia spettacolarizzando la fede. Il conduttore… Questo articolo GfVip, Paolo Brosio “urla” la preghiera: la reazione dei concorrenti è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020)e lache fa andare di matto idel Grande Fratello. Va bene essere fedeli, ma qualcuno pensa che si stia spettacolarizzando la fede. Il conduttore… Questo articolo“urla” la: ladeiè stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

trash_italiano : Secondo me avrebbe imprecato anche Paolo Brosio dopo tutte queste clip su Elisabetta e Pierpaolo. #GFVIP - trash_italiano : 'IO MI SONO DEPILATO PER PAOLO BROSIO?' ?? #GFVIP - GrandeFratello : Stasera finalmente Paolo Brosio entrerà nella Casa di #GFVIP! ?? - sim_p4tica : Rosalinda: peccato che Paolo non può dirci nulla E certo, vi ha già detto TUTTO #gfvip - Ginevra_Styles_ : Adua: “peccato che Paolo non ci può dire nulla” PIÙ DI COSÌ? #GFVIP -