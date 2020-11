GFVIP, Paolo Brosio rischio squalifica: cosa ha fatto? (Di lunedì 2 novembre 2020) L’entrata nella casa di Paolo Brosio ha ravvivato gli animi degli inquilini residenti da più di un mese nella dimora più spiata d’Italia. Il giornalista che ha dovuto rimandare il suo ingresso in più occasioni, dopo aver contratto il Covid che lo ha costretto anche al ricovero, è entrato finalmente nella casa di Cinecittà la scorsa settimana e si è già fatto notare per qualche episodio dubbio che potrebbe anche costargli al squalifica. Brosio ha rivelato ai suoi compagni d’avventura che il reality proseguirà fino a Febbraio, ovviando ad una direttiva della produzione che gli aveva chiesto di tacere, inoltre ha parlato di alcune cose che stanno succedendo fuori in particolare in merito alla situazione relativa al Covid. Le ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 2 novembre 2020) L’entrata nella casa diha ravvivato gli animi degli inquilini residenti da più di un mese nella dimora più spiata d’Italia. Il giornalista che ha dovuto rimandare il suo ingresso in più occasioni, dopo aver contratto il Covid che lo ha costretto anche al ricovero, è entrato finalmente nella casa di Cinecittà la scorsa settimana e si è giànotare per qualche episodio dubbio che potrebbe anche costargli alha rivelato ai suoi compagni d’avventura che il reality proseguirà fino a Febbraio, ovviando ad una direttiva della produzione che gli aveva chiesto di tacere, inoltre ha parlato di alcune cose che stanno succedendo fuori in particolare in merito alla situazione relativa al Covid. Le ...

trash_italiano : Secondo me avrebbe imprecato anche Paolo Brosio dopo tutte queste clip su Elisabetta e Pierpaolo. #GFVIP - trash_italiano : 'IO MI SONO DEPILATO PER PAOLO BROSIO?' ?? #GFVIP - GrandeFratello : Stasera finalmente Paolo Brosio entrerà nella Casa di #GFVIP! ?? - scallonisii : Autori: “Paolo, mi raccomando, non devi dare informazioni che provengono dall’esterno” Paolo: “Ragazzi, finale post… - cryxhz : RT @fallitoconlaK: BENEVENUTI AL CIRCO!???? (Spettacolo gentilmente offerto da Elisabetta Gregoraci e Paolo Brosio) #Gfvip -