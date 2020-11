GfVip: Paolo Brosio accusato di bestemmia (Di lunedì 2 novembre 2020) Tremenda accusa per Paolo Brosio, che secondo alcuni utenti avrebbe pronunciato una bestemmia nella Casa del Gf Vip: ma è davvero così? Gf Vip: Paolo Brosio ha bestemmiato? Il video incriminato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Tremenda accusa per, che secondo alcuni utenti avrebbe pronunciato unanella Casa del Gf Vip: ma è davvero così? Gf Vip:hato? Il video incriminato su Notizie.it.

trash_italiano : Secondo me avrebbe imprecato anche Paolo Brosio dopo tutte queste clip su Elisabetta e Pierpaolo. #GFVIP - trash_italiano : 'IO MI SONO DEPILATO PER PAOLO BROSIO?' ?? #GFVIP - GrandeFratello : Stasera finalmente Paolo Brosio entrerà nella Casa di #GFVIP! ?? - stylesletizia1 : RT @downeyjessevans: Comunque Paolo Brosio ieri ha detto ben 2 bestemmie Però poi la notte prega tipo esorcismo Sinceramente io ieri sera h… - itsmwengo : Io già pienissima, satura di Paolo Brosio, gli dò tempo fino a venerdì per farsi squalificare #GFVIP -