GF Vip, Zorzi show: foto e video bagno senza veli (Di lunedì 2 novembre 2020) Sabato sera nella casa del Grande Fratello si sono vissuti momenti indimenticabili. Non solo per gli incredibili costumi dei vip o per le effusione tra Adua e Dayane ma soprattutto per lo show di Tommaso Zorzi! All’interno della Casa Tommaso Zorzi diverte tutti con battute, scherzi e divertenti siparietti. Lui è il più giovane del reality e la sua vitalità è incontenibile (e spalleggiata da Maria Teresa Ruta!). CosìArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Sabato sera nella casa del Grande Fratello si sono vissuti momenti indimenticabili. Non solo per gli incredibili costumi dei vip o per le effusione tra Adua e Dayane ma soprattutto per lodi Tommaso! All’interno della Casa Tommasodiverte tutti con battute, scherzi e divertenti siparietti. Lui è il più giovane del reality e la sua vitalità è incontenibile (e spalleggiata da Maria Teresa Ruta!). CosìArticolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : #GFVIP organizza una festa di Halloween: Tommaso Zorzi in lacrime per il suo costume - trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - isveronicaa : RT @loujshuvg: IL THE BEST DI TOMMASO ZORZI, il vincitore di questo grande fratello vip 5 #GFVIP - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Zorzi racconta di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - infoitcultura : Gf Vip, Tommazo Zorzi bacchettato dalla regia per colpa del microfono: la risposta è esilarante -