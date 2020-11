GF Vip, urla di Paolo Brosio e Patrizia De Blanck. Nella casa cala il gelo (Di lunedì 2 novembre 2020) Continua l’avventura dei ‘vipponi’ Nella casa del Grande Fratello Vip. Tra liti, abbracci, promesse e risate, i concorrenti trascorrono il tempo cercando di conoscersi e creare delle dinamiche interessanti anche ai fini televisivi. Dall’Aresgate, al coming out pubblico di Gabriel Garko, alla storia finta tra Adua Del Vesco (oggi si fa chiamare con il suo vero nome, Rosalinda), all’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e PierPaolo Pretelli, il reality show continua a intrattenere i telespettatori italiani. Giorni fa l’ex vippone Fulvio Abbate aveva raccontato dei momenti di preghiera organizzati da Elisabetta Gregoraci. “Nel caso ai più fosse sfuggito, – si leggeva nel suo articolo per Dagospia – si sappia che al “Grande Fratello Vip” si prega con trasporto e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Continua l’avventura dei ‘vipponi’del Grande Fratello Vip. Tra liti, abbracci, promesse e risate, i concorrenti trascorrono il tempo cercando di conoscersi e creare delle dinamiche interessanti anche ai fini televisivi. Dall’Aresgate, al coming out pubblico di Gabriel Garko, alla storia finta tra Adua Del Vesco (oggi si fa chiamare con il suo vero nome, Rosalinda), all’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e PierPretelli, il reality show continua a intrattenere i telespettatori italiani. Giorni fa l’ex vippone Fulvio Abbate aveva raccontato dei momenti di preghiera organizzati da Elisabetta Gregoraci. “Nel caso ai più fosse sfuggito, – si leggeva nel suo articolo per Dagospia – si sappia che al “Grande Fratello Vip” si prega con trasporto e ...

Ultimo arrivato nella Casa del GF Vip e già sta facendo discutere ... Il concorrente, nel corso dell'orazione, in compagnia della Contessa, ha urlato facendosi sentire dagli altri concorrenti della ...

