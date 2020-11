GF Vip | Paolo Brosio e Patrizia De Blanck recitano l’Ave Maria Orlando furiosa | «Urlare così Non è che stiamo cantando Maracaibo!»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 2 novembre 2020)(US Endemol Shine) Pregare nel silenzio del proprio cuore. Non sembra essere di questo avviso, entrato in corsa lo scorso venerdì nella casa del Grande Fratello Vip. Nella notte, il giornalista si è infatti lasciato andare ad una preghiera piuttosto rumorosa che ha infastidito parecchio Stefania, decisamente sul piede di guerra nei confronti del coinquilino. Tuttavia lo scontro, almeno per il momento, è stato “rimandato”. Poco prima di andare a dormire,ha deciso infatti di recitare una serie di AveconDe. Con un tono di voce piuttosto alto, e simile più che altro ad uno slogan di qualsiasi tifoseria durante una partita di calcio, ...