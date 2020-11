GF Vip, Paolo Brosio a rischio squalifica per una bestemmia (Di lunedì 2 novembre 2020) Possibile colpo di scena al Grande Fratello Vip: il giornalista Paolo Brosio potrebbe essere squalificato per aver bestemmiato Dopo l’influencer Denis Dosio, espulso qualche settimana fa dalla “casa più spiata d’Italia”, alias “Grande Fratello Vip“, per essere stato pizzicato a bestemmiare, anche l’ex giornalista del TG4 di Emilio Fede, Paolo Brosio, dopo aver varcato da … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 2 novembre 2020) Possibile colpo di scena al Grande Fratello Vip: il giornalistapotrebbe essereto per averto Dopo l’influencer Denis Dosio, espulso qualche settimana fa dalla “casa più spiata d’Italia”, alias “Grande Fratello Vip“, per essere stato pizzicato are, anche l’ex giornalista del TG4 di Emilio Fede,, dopo aver varcato da … L'articolo Curiosauro.

LaMammaN1 : - Novella_2000 : Paolo Brosio nud0 al #GFVip: spunta il lato B del conduttore (FOTO) - fabio76tuttala2 : FUORI OPPINI E PAOLO BROSIO SE IL GF VIP NON PRENDE PROVVEDIMENTI È L'ENNESIMA PRESA PER I FONDELLI E FUORI ANCHE LA CONTESSA #GFVIP - zazoomblog : GF Vip Paolo Brosio rischia già la squalifica: “ci è cascato anche lui” - #Paolo #Brosio #rischia #squalifica:… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Paolo Brosio potrebbe essere squalificato per una presunta imprecazione -