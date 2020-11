Gf Vip, Paolo Brosio a rischio squalifica? «Ha bestemmiato». Ecco cosa ha detto (Di lunedì 2 novembre 2020) Gf Vip, Paolo Brosio a rischio squalifica? «Ha bestemmiato». A poche era dall’entrata nella Casa, Paolo Brosio è già a rischio squalifica. Il giornalista, infatti, non solo avrebbe soilerato agli altri inquilini alcune informazioni sul programma e su temi di attualità di cui non avrebbe dovuto parlare, ma ha utilizzato anche un’esclamazione che potrebbe costargli la squalifica. Il giornalista – seduto al tavolo del soggiorno con Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci – raccontando un episodio, ha affermato: «Col vino rosso pesante, col caldo della camera ti gonfia il cervello Dio b***». I concorrenti, presenti alla ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 2 novembre 2020) Gf Vip,? «Ha». A poche era dall’entrata nella Casa,è già a. Il giornalista, infatti, non solo avrebbe soilerato agli altri inquilini alcune informazioni sul programma e su temi di attualità di cui non avrebbe dovuto parlare, ma ha utilizzato anche un’esclamazione che potrebbe costargli la. Il giornalista – seduto al tavolo del soggiorno con Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci – raccontando un episodio, ha affermato: «Col vino rosso pesante, col caldo della camera ti gonfia il cervello Dio b***». I concorrenti, presenti alla ...

