GF Vip | Maria Teresa Ruta in lacrime si sfoga con l’Orlando

Maria Teresa Ruta in lacrime si sfoga con l'Orlando

Maria Teresa triste e in lacrime dopo la discussione con la contessa e Dayane che l'hanno rimproverata per il suo tono di voce stridulo e per le risate troppo forti La Ruta si confida con l'amica Stefania Orlando e le dice di vivere un momento di sconforto e le dice che forse dà fastidio. La Orlando le risponde dicendo che non è vero quello che dice e

NotLad98589835 : Ma quindi, se tutti venissero giustamente squalificati/puniti, per le cose dette e fatte, avremmo: - Tommaso - Mar… - GF_VIP_5 : Risultati sondaggio CHI VUOI SALVARE? Il vip più votato e quindi salvo dalla nomination è MARIA TERESA RUTA MARIA… - GF_VIP_5 : Risultati sondaggio VIP PREFERITO 1. TOMMASO 21% 2. STEFANIA 15% 3. ROSALINDA 12% 4. MARIA TERESA 11% 5. MASSIMIL… - Novella_2000 : Francesco, Maria Teresa o Massimiliano: chi sono i meno votati? Ecco cosa dicono i sondaggi #gfvip - zialo96 : Sicuramente Maria Teresa sarà la vip più votata quindi in nomination andranno Massimiliano e Oppini (se non viene s… -