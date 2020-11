GF Vip 5, Oppini si scusa per le frasi sessiste: «Ho fatto una grande ca**ata! Accetterei la squalifica» (Di martedì 3 novembre 2020) Francesco Oppini Le gravi frasi di Francesco Oppini sono state al centro della puntata di stasera del grande Fratello Vip. Al gieffino è stato mostro il clamore che fuori hanno destato le sue esternazioni contro Dayane Mello e Flavia Vento. Dopo una clip che riassumeva il fattaccio, il figlio di Alba Parietti ha immediatamente fatto ammenda: “Letta così fa schifo anche a me. Parlavamo di un ristorante di un mio amico che ovviamente quando porti una bella ragazza lo apprezza. Lo ammazzano era un termine forte, me ne scuso. Era come dire che comunque avrebbero tali attenzioni da passare per disturbatori. (…) Era una cosa ironica (…) Termine sbagliato e forte” spiega il concorrente giustificandosi. “Fa solo schifo una frase del genere“, esclama ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 3 novembre 2020) FrancescoLe gravidi Francescosono state al centro della puntata di stasera delFratello Vip. Al gieffino è stato mostro il clamore che fuori hanno destato le sue esternazioni contro Dayane Mello e Flavia Vento. Dopo una clip che riassumeva il fattaccio, il figlio di Alba Parietti ha immediatamenteammenda: “Letta così fa schifo anche a me. Parlavamo di un ristorante di un mio amico che ovviamente quando porti una bella ragazza lo apprezza. Lo ammazzano era un termine forte, me ne scuso. Era come dire che comunque avrebbero tali attenzioni da passare per disturbatori. (…) Era una cosa ironica (…) Termine sbagliato e forte” spiega il concorrente giustificandosi. “Fa solo schifo una frase del genere“, esclama ...

