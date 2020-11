GF Vip 5 | Adua e Dayane si baciano | la Marzano su Del Vesco | “Era giunta voce che stesse con una ragazza che lavora nella moda”

(Di lunedì 2 novembre 2020)casa del GF Vip 5, è giunto il primo bacio saffico traDelMello: Deianiralancia un’indiscrezione sull’attrice ai suoi followers Durante la festa di Halloweencasa del GF Vip 5, gli inquilini si sono travestiti e scatenati tra balli di gruppi e bevute. Proprionotte del 31 ottobre,DelMello, si sono lasciate andare a delle confidenze piuttosto intime. Le due ragazze, complice magari qualche bicchiere di troppo, hanno confessato di provare un’intensa attrazione reciproca. A quel punto, l’attrice e la modella si sono scambiate dei baci, che hanno messo in subbuglio i telespettatori sui social. “Sei perfetta, sei ...

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, ma nel frattempo i colpi di scena continuano anche fuori dalla diretta. In particolare, il protagonista dell’ultimo gossip che sta ...Notte di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip, dopo una serata trascorsa a festeggiare Halloween, in un momento di tranquillità Dayane ...